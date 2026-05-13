Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Перкинс: Вембаньяма будет лучшим игроком на обеих сторонах площадки в ближайшие 10 лет

Чемпион НБА сезона-2007/2008 Кендрик Перкинс высказался о будущем лидера «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы после пятого матча в серии с «Миннесотой Тимбервулвз» в плей-офф.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
13 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 97
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Джонсон - 21, Фокс - 18, Касл - 17, Харпер - 12, Васселл - 12, Шампани - 8, Олиник - 3, Брайант - 3, Уотерс III - 3, Бийомбо - 2, Маклафлин, Корнет, Пламли, Барнс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 20, Макдэниелс - 17, Рэндл - 17, Досунму - 16, Рид - 12, Конли - 5, Гобер - 4, Беранже - 3, Шеннон - 2, Андерсон - 1, Дивинченцо, Филлипс, Инглс, Хиланд, Пуллин, Кларк, Фриман, Зикарски

«Только я подумал, что американские игроки снова начали догонять, как тут появился Вембаньяма. Для нас всё кончено. По крайней мере в ближайшие 10 лет у американцев нет шансов вернуть себе лидерство в лиге, потому что Вемби будет лучшим игроком на обеих сторонах площадки в течение следующего десятилетия», — приводит слова Перкинса аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

«Сан-Антонио» после пятого матча серии 1/4 финала плей-офф НБА вышел вперёд в противостоянии с «Миннесотой Тимбервулвз» со счётом в серии 3-2. Вембаньяма стал самым результативным игроком встречи и оформил дабл-дабл — 27 очков и 17 подборов.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
