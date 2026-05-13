Перкинс: Вембаньяма будет лучшим игроком на обеих сторонах площадки в ближайшие 10 лет

Чемпион НБА сезона-2007/2008 Кендрик Перкинс высказался о будущем лидера «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы после пятого матча в серии с «Миннесотой Тимбервулвз» в плей-офф.

«Только я подумал, что американские игроки снова начали догонять, как тут появился Вембаньяма. Для нас всё кончено. По крайней мере в ближайшие 10 лет у американцев нет шансов вернуть себе лидерство в лиге, потому что Вемби будет лучшим игроком на обеих сторонах площадки в течение следующего десятилетия», — приводит слова Перкинса аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

«Сан-Антонио» после пятого матча серии 1/4 финала плей-офф НБА вышел вперёд в противостоянии с «Миннесотой Тимбервулвз» со счётом в серии 3-2. Вембаньяма стал самым результативным игроком встречи и оформил дабл-дабл — 27 очков и 17 подборов.