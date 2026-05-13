Пэрис Ли — о втором матче с «Зенитом»: нас ждёт настоящее сражение характеров

Разыгрывающий УНИКСа Пэрис Ли поделился ожиданиями от второго матча полуфинальной серии Единой лиги против «Зенита», которая состоится сегодня, 13 мая, в Казани.

«Нам необходимо готовиться к очередной напряжённой борьбе. Что касается меня, я чувствую себя прекрасно. Порадовала самоотдача команды, но для победы во второй игре нам потребуется ещё больше упорства. Уверен, матч перерастёт в настоящее сражение характеров», — приводит слова Ли пресс-служба клуба.

В первом матче полуфинальной серии УНИКС обыграл «Зенит» со счётом 107:94 и повёл в противостоянии 1-0. Пэрис Ли провёл на паркете 27 минут, набрал 15 очков, сделал один подбор и отдал четыре результативные передачи.