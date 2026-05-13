Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Пэрис Ли — о втором матче с «Зенитом»: нас ждёт настоящее сражение характеров

Разыгрывающий УНИКСа Пэрис Ли поделился ожиданиями от второго матча полуфинальной серии Единой лиги против «Зенита», которая состоится сегодня, 13 мая, в Казани.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам необходимо готовиться к очередной напряжённой борьбе. Что касается меня, я чувствую себя прекрасно. Порадовала самоотдача команды, но для победы во второй игре нам потребуется ещё больше упорства. Уверен, матч перерастёт в настоящее сражение характеров», — приводит слова Ли пресс-служба клуба.

В первом матче полуфинальной серии УНИКС обыграл «Зенит» со счётом 107:94 и повёл в противостоянии 1-0. Пэрис Ли провёл на паркете 27 минут, набрал 15 очков, сделал один подбор и отдал четыре результативные передачи.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
