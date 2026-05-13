Дишон Пьерр: ЦСКА, «Зенит» и УНИКС могли бы добраться до «Финала четырёх» Евролиги

Форвард УНИКСа и действующий чемпион Евролиги Дишон Пьерр заявил, что российские клубы могли бы быть конкурентоспособными в главном европейском клубном турнире.

«ЦСКА, «Зенит» и УНИКС ранее успешно выступали в Евролиге. Эти команды были претендентами на «Финал четырёх», а ЦСКА регулярно брал трофей. Так что я не думаю, что сейчас уровень снизился. Если бы в этом сезоне российские клубы участвовали в Евролиге, то они вполне могли бы оказаться на вершине. Добраться до «Финала четырёх». В этом вообще не должно быть сомнений.

Это отличный, конкурентный чемпионат. Мне приятно иметь возможность соревноваться здесь. В Единой лиге выступают отличные игроки, а ещё сильные тренеры, которые приходят в лигу и задерживаются в ней. Их стоит уважать», — приводит слова Пьерра «Спорт-экспресс».

В первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» УНИКС одержал победу со счётом 107:104. Пьерр стал самым результативным игроком в составе казанской команды, набрав 27 очков, а также сделав один подбор и три результативные передачи.