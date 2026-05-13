«Я потерял своего близнеца». Джарен Джексон — о смерти Кларка

Форвард «Юты Джаз» Джарен Джексон эмоционально отреагировал на смерть своего бывшего одноклубника и близкого друга Брэндона Кларка.

«Я не мог представить мир, в котором такое вообще возможно. Я навсегда люблю тебя, брат. Это абсолютно опустошает. Мне просто хочется ещё раз с тобой поговорить. Ты значил так много для стольких людей, а для меня — ещё больше. У меня никогда не найдётся слов, чтобы описать, что я сейчас чувствую. Я до сих пор не могу в это поверить.

Твоей семье, друзьям и всем, кто тебя знал: ты всегда был светом, всегда был искренним и настоящим. Наша дружба была гораздо больше, чем просто то, что происходило на площадке. Я правда потерял своего близнеца. Я всё равно всегда буду с тобой разговаривать. Тебя будут вечно любить и вечно по тебе скучать», — приводит слова Джексона аккаунт Courtside Buzz в социальной сети X.