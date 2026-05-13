Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер — о критике в свой адрес: всё понимаю, я бы тоже себя ненавидел

Лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер отреагировал на критику своего стиля игры со стороны болельщиков после выхода команды в полуфинал плей-офф НБА. «Тандер» всухую обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии со счётом 4-0.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Хатимура - 25, Джеймс - 24, Хэйс - 18, Эйтон - 6, Кеннард - 5, Смарт - 5, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 28, Холмгрен - 16, Маккейн - 13, Карузо - 9, Дорт - 6, Хартенштайн - 5, Уоллес - 3, Уильямс, Джо, Уиггинс, Уильямс, Топич

«Как я на это смотрю: болельщики, люди, которые смотрят матчи и болеют против нас, просто хотят, чтобы побеждала их команда.

Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Оклахома-Сити Тандер» жаловался на мои штрафные. Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Лос-Анджелес Лейкерс» жаловался на штрафные Леброна Джеймса или Луки Дончича.

Я всё понимаю, парни. Я бы тоже себя ненавидел», — приводит слова Гилджес-Александера аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Всё, для Леброна плей-офф завершён. «Лейкерс» без шансов проиграли «Оклахоме»
