Гилджес-Александер — о критике в свой адрес: всё понимаю, я бы тоже себя ненавидел

Лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер отреагировал на критику своего стиля игры со стороны болельщиков после выхода команды в полуфинал плей-офф НБА. «Тандер» всухую обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии со счётом 4-0.

«Как я на это смотрю: болельщики, люди, которые смотрят матчи и болеют против нас, просто хотят, чтобы побеждала их команда.

Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Оклахома-Сити Тандер» жаловался на мои штрафные. Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Лос-Анджелес Лейкерс» жаловался на штрафные Леброна Джеймса или Луки Дончича.

Я всё понимаю, парни. Я бы тоже себя ненавидел», — приводит слова Гилджес-Александера аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.