УНИКС — «Зенит», результат матча 13 мая 2026, счет 69:78, 1/2 финала Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» обыграл УНИКС в гостях и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги
В среду, 13 мая, в Казани состоялся второй матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный УНИКС принимал «Зенит». Гости площадки со счётом 78:69 (29:27; 6:19; 15:10; 19:22) одержали победу над хозяевами паркета.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
69 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 24, Ли - 13, Пьерр - 11, Бингэм - 7, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, М. Кулагин - 2, Швед - 2, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Джузэнг - 20, Роберсон - 11, Мартюк - 11, Шаманич - 10, Мун - 7, Емченко - 7, Фрейзер - 5, Жбанов - 4, Воронцевич - 3, Карасёв, Узинский, Земский

В составе хозяев отличился американский центровой Джален Рейнольдс, набравший 24 очка, совершивший семь подборов, две передачи, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+32».

У гостей лучшим игроком стал американский защитник Джонни Джузэнг, в активе которого 20 очков, один подбор, две передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+19».

Таким образом, «Зенит» смог сравнять счёт в серии: 1-1. Следующий матч пройдёт 17 мая в Санкт-Петербурге, начало встречи в 18:00 мск.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
