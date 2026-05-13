«Зенит» обыграл УНИКС в гостях и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги

В среду, 13 мая, в Казани состоялся второй матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный УНИКС принимал «Зенит». Гости площадки со счётом 78:69 (29:27; 6:19; 15:10; 19:22) одержали победу над хозяевами паркета.

В составе хозяев отличился американский центровой Джален Рейнольдс, набравший 24 очка, совершивший семь подборов, две передачи, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+32».

У гостей лучшим игроком стал американский защитник Джонни Джузэнг, в активе которого 20 очков, один подбор, две передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+19».

Таким образом, «Зенит» смог сравнять счёт в серии: 1-1. Следующий матч пройдёт 17 мая в Санкт-Петербурге, начало встречи в 18:00 мск.