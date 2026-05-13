Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

АСВЕЛ продолжит выступать в Евролиге

АСВЕЛ продолжит выступать в Евролиге
Комментарии

Французский баскетбольный клуб АСВЕЛ официально подтвердил, что продолжит выступление в Евролиге, а также объявил о расширении состава акционеров, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб объявил о двух шагах в своём развитии: продолжении участия в Евролиге и приходе нескольких стратегических инвесторов. В их числе швейцарская группа HelvetX, одним из представителей которой является пилот Формулы-1 Пьер Гасли, международная инвестиционная группа с участием специалистов в области спортивного менеджмента и финансового структурирования, а также эксперты по спортивному маркетингу и коммерческому развитию.

Отдельно АСВЕЛ подчеркнул, что рассматривает себя как потенциального участника будущего сближения европейского баскетбола и НБА в случае создания проекта НБА в Европе.

Материалы по теме
«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android