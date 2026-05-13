АСВЕЛ продолжит выступать в Евролиге

Французский баскетбольный клуб АСВЕЛ официально подтвердил, что продолжит выступление в Евролиге, а также объявил о расширении состава акционеров, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб объявил о двух шагах в своём развитии: продолжении участия в Евролиге и приходе нескольких стратегических инвесторов. В их числе швейцарская группа HelvetX, одним из представителей которой является пилот Формулы-1 Пьер Гасли, международная инвестиционная группа с участием специалистов в области спортивного менеджмента и финансового структурирования, а также эксперты по спортивному маркетингу и коммерческому развитию.

Отдельно АСВЕЛ подчеркнул, что рассматривает себя как потенциального участника будущего сближения европейского баскетбола и НБА в случае создания проекта НБА в Европе.