Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Шаманич — о 6 очках УНИКСа во второй четверти: мы очень хорошо играем против них

Комментарии

Центровой «Зенита» Лука Шаманич прокомментировал победу команды во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа (78:69). Во второй четверти казанцы набрали всего шесть очков, в то время как петербуржцы записали на свой счёт 17.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
69 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 24, Ли - 13, Пьерр - 11, Бингэм - 7, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, М. Кулагин - 2, Швед - 2, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Джузэнг - 20, Роберсон - 11, Мартюк - 11, Шаманич - 10, Мун - 7, Емченко - 7, Фрейзер - 5, Жбанов - 4, Воронцевич - 3, Карасёв, Узинский, Земский

— Во второй четверти соперник набрал лишь 6 очков. Это был лучший защитный отрезок «Зенита» против казанцев?
— Мы выиграли у них три раза подряд за последние полтора месяца. Последнюю игру проиграли, и то в совсем равной борьбе. Так что я бы не стал выделять только этот матч. Не хочу преуменьшать заслуги команды, но, думаю, мы действительно очень хорошо играем против них. В третьей четверти просто был отрезок с несколькими плохими действиями, но мы вернулись в игру. Тренеры внесли корректировки, сделали замены, освежили состав, и мы смогли вернуться и довести матч до победы, — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

