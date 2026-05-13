Шаманич — о 6 очках УНИКСа во второй четверти: мы очень хорошо играем против них

Центровой «Зенита» Лука Шаманич прокомментировал победу команды во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа (78:69). Во второй четверти казанцы набрали всего шесть очков, в то время как петербуржцы записали на свой счёт 17.

— Во второй четверти соперник набрал лишь 6 очков. Это был лучший защитный отрезок «Зенита» против казанцев?

— Мы выиграли у них три раза подряд за последние полтора месяца. Последнюю игру проиграли, и то в совсем равной борьбе. Так что я бы не стал выделять только этот матч. Не хочу преуменьшать заслуги команды, но, думаю, мы действительно очень хорошо играем против них. В третьей четверти просто был отрезок с несколькими плохими действиями, но мы вернулись в игру. Тренеры внесли корректировки, сделали замены, освежили состав, и мы смогли вернуться и довести матч до победы, — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.