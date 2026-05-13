Перасович раскрыл ключевые факторы, приведшие к поражению от «Зенита»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал домашнее поражение от «Зенита» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Сегодня с самого начала гости выглядели свежее и энергичнее, чем мы. В дебюте матча они добились двузначного преимущества, но затем, благодаря ротации, нам удалось выиграть первую четверть.

Определяющей стала вторая десятиминутка, в которой мы проиграли 13 очков и совершили 8 потерь, при этом за 40 минут у нас 11 потерь — это огромная разница. Во второй половине приложили много усилий, но нелегко догонять такую сильную команду, как «Зенит». Мы позволили им легко убегать в быстрые прорывы. А сами действовали неорганизованно на площадке и не могли забить, набрав всего 6 очков.

Для меня ключевые факторы поражения — вторая четверть и проигрыш подбора. Соперники заметно превзошли нас на щитах. Как правило, мы всегда собираем много отскоков, но против питерцев нам этого не удаётся. Следует разобраться в причинах», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.