Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шаманич: если справимся с физическим давлением УНИКСа, покажем, что мы сильнее

Шаманич: если справимся с физическим давлением УНИКСа, покажем, что мы сильнее
Комментарии

Центровой «Зенита» Лука Шаманич высказался о дальнейшем ходе полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа после победы петербургской команды во втором матче.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
69 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 24, Ли - 13, Пьерр - 11, Бингэм - 7, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, М. Кулагин - 2, Швед - 2, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Джузэнг - 20, Роберсон - 11, Мартюк - 11, Шаманич - 10, Мун - 7, Емченко - 7, Фрейзер - 5, Жбанов - 4, Воронцевич - 3, Карасёв, Узинский, Земский

«Сейчас у нас будет небольшой перерыв, мы возвращаемся домой. Впереди две домашние игры при поддержке наших болельщиков и с преимуществом своей площадки. Не знаю, можно ли говорить именно о психологическом преимуществе, но преимущество домашней площадки точно у нас есть.

В следующей игре нам нужно просто защищаться так, как мы делали это большую часть матча, играть жёстко и не позволять им быть физически сильнее нас. Думаю, если мы сможем справиться с этим физическим давлением, то мы проявим себя как более сильная команда», — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Безупречная игра от лидера. «Зенит» нанёс ответный удар УНИКСу
Безупречная игра от лидера. «Зенит» нанёс ответный удар УНИКСу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android