Шаманич: если справимся с физическим давлением УНИКСа, покажем, что мы сильнее

Центровой «Зенита» Лука Шаманич высказался о дальнейшем ходе полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа после победы петербургской команды во втором матче.

«Сейчас у нас будет небольшой перерыв, мы возвращаемся домой. Впереди две домашние игры при поддержке наших болельщиков и с преимуществом своей площадки. Не знаю, можно ли говорить именно о психологическом преимуществе, но преимущество домашней площадки точно у нас есть.

В следующей игре нам нужно просто защищаться так, как мы делали это большую часть матча, играть жёстко и не позволять им быть физически сильнее нас. Думаю, если мы сможем справиться с этим физическим давлением, то мы проявим себя как более сильная команда», — сказал Шаманич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.