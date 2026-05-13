Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Валенсия — Панатинаикос, результат матча 13 мая 2026, счет 81:64, Евролига — 2025/2026

«Валенсия» обыграла «Панатинаикос» и вышла в «Финал четырёх» Евролиги
Комментарии

В среду, 13 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть встречу испанского клуба «Валенсия» и греческого коллектива «Панатинаикос». Игра закончилась со счётом 81:64 (14:10; 21:13; 21:27; 25:14) в пользу «Валенсии». Таким образом, испанский клуб последним стал участником «Финала четырёх».

Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
81 : 64
Панатинаикос
Афины, Греция
Валенсия: Бадио, Тейлор, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес
Панатинаикос: Шортс, Осман, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Толиопулос, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

В составе хозяев отличился сенегальский защитник Бранку Бадио, на счету которого 20 очков, пять подборов, две передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+25».

У гостей отличился американский защитник Джериан Грант, в активе которого 7 очков, 10 передач, четыре подбора и один перехват при коэффициенте эффективности «+20»,

Календарь плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
