«Валенсия» обыграла «Панатинаикос» и вышла в «Финал четырёх» Евролиги

В среду, 13 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть встречу испанского клуба «Валенсия» и греческого коллектива «Панатинаикос». Игра закончилась со счётом 81:64 (14:10; 21:13; 21:27; 25:14) в пользу «Валенсии». Таким образом, испанский клуб последним стал участником «Финала четырёх».

В составе хозяев отличился сенегальский защитник Бранку Бадио, на счету которого 20 очков, пять подборов, две передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+25».

У гостей отличился американский защитник Джериан Грант, в активе которого 7 очков, 10 передач, четыре подбора и один перехват при коэффициенте эффективности «+20»,