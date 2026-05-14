Стали известны все участники «Финала четырёх» Евролиги

Сегодня, после финального дня четвертьфинала плей-офф Евролиги, определились все участники «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами.

Действующий чемпион Евролиги турецкий «Фенербахче» обыграл литовский «Жальгирис» со счётом 3-1 в серии. Греческий «Олимпиакос» завершил серию с «Монако» всухую — 3-0. Испанская «Валенсия» смогла отыграться после двух проигрышей от греческого «Панатинаикоса» и выиграла решающий пятый матч. «Реал» Мадрид также выиграл серию со счётом 3-1 — у «Хапоэля» из Израиля.

Таким образом, стали известны все пары «Финала четырёх»:

«Фенербахче» — «Олимпиакос»;

«Валенсия» — «Реал» Мадрид.

Турнир пройдёт с 22 по 24 мая в Афинах (Греция).