Евролига: результаты матчей плей-офф на 13 мая

В среду, 13 мая, в Евролиге сезона-2025/2026 состоялся последний игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть одну встречу плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Евролига. Результаты плей-офф на 13 мая:

«Валенсия» — «Панатинаикос» — 81:64 (счёт серии 3-2).

Таким образом, стали известны все четыре участника «Финала четырёх»: это победитель регулярного чемпионата греческий «Олимпиакос», испанские клубы «Реал» Мадрид, и «Валенсия», а также действующий чемпион Евролиги турецкий «Фенербахче». «Финал четырёх» пройдёт с 22 по 24 мая в Афинах (Греция).