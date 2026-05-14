Стало известно расписание «Финала четырёх» Евролиги — 2025/2026

«Финал четырёх» баскетбольной Евролиги сезона-2025/2026 пройдёт с 22 по 24 мая в Афинах (Греция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием встреч.

Турецкий «Фенербахче» сойдётся с греческим «Олимпиакосом» 22 мая. Начало — в 18:00 мск. Испанская «Валенсия» встретится с мадридским «Реалом» 22 мая в 21:00 мск.

Финальный матч между победителями каждой пары состоится 24 мая в 21:00 мск.

Действующим чемпионом Евролиги является «Фенербахче», который в решающем матче минувшего сезона обыграл «Монако» со счётом 81:70. Бронзу завоевал «Олимпиакос», одолевший другой греческий клуб «Панатинаикос» — 97:93.

