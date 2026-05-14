«Детройт» проиграл «Кливленду», несмотря на 39 очков Каннингема, и уступает в серии

Завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 117:113 (ОТ).

В составе «Пистонс» выделялся разыгрывающий Кейд Каннингем, на его счету 39 очков и девять передач, также он совершил семь подборов.

Самым результативным игроком встречи в составе гостей стал разыгрывающий «Кавальерс» Джеймс Харден, в его активе 30 очков. Дабл-дабл в активе центрового Джарретта Аллена — 16 очков и 10 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Кливленда». Следующий матч состоится 16 мая в Кливленде.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».