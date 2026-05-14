Главная Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты плей-офф на 14 мая, календарь, таблица

НБА: результаты игр плей-офф на 14 мая
В ночь на 14 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр плей-офф на 13 мая:

«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 113:117 (ОТ) (счёт в серии 2-3);

Вчера стал известен второй полуфиналист плей-офф НБА — «Оклахома-Сити», обыгравшая «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0 в серии. Соперник «Тандер» в финале Западной конференции определится в паре «Сан-Антонио» — «Миннесота Тимбервулвз» (счёт в серии 3-2).

Ранее также стал известен первый полуфиналист плей-офф НБА — «Нью-Йорк Никс» всухую закрыл серию с «Филадельфией Сиксерс» — 4-0. «Никс» сразятся с победителем пары «Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» (счёт в серии 2-2).

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
