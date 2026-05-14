Единая лига: расписание 1/2 финала на 14 мая

В четверг, 14 мая, в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей плей-офф на 14 мая:

19:30 мск — ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (счёт в серии 0-1).

На стадии 1/4 финала армейцы обыграли красноярский «Енисей», закончив серию со счётом 3-0. Железнодорожники на прошлой стадии встречались с «Бетсити Пармой», где, как и ЦСКА, не потерпели ни одного поражения — 3-0. Полуфинальное противостояние пройдёт до четырёх побед.