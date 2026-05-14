ЦСКА — «Локомотив-Кубань»: во сколько начало 2-го матча 1/2 финала ЕЛ, где смотреть эфир

В четверг, 14 мая, в Москве на арене «Мегаспорт» состоится второй матч стадии 1/2 финала Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань». Начало матча запланировано на 19:30 мск.

Саму игру покажет телеканал «Матч ТВ». Видеотрансляция также будет доступная на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» Единой лиги.

На стадии 1/4 финала армейцы обыграли красноярский «Енисей», закончив серию со счётом 3-0. Железнодорожники на прошлой стадии встречались с «Бетсити Пармой», где, как и ЦСКА, не потерпели ни одного поражения — 3-0. Полуфинальное противостояние пройдёт до четырёх побед.