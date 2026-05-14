Пирс объяснил, почему Виктор Вембаньяма превосходит Леброна, Джордана и Йокича

48-летний американский баскетболист, член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс объяснил, почему 22-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма превосходит легендарного Майкла Джордана, Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Николу Йокича («Денвер Наггетс»).

«Он самый разносторонний игрок, которого мы когда-либо видели в баскетболе. Мы можем говорить о Броне [Леброне Джеймсе], [Майкле] Джордане, Джокере [Николе Йокиче], но Вемба — самый разносторонний игрок в истории. То, как он влияет на защиту, а затем переходит в нападение, где просто забивает любые броски», — сказал Пирс на YouTube-канале No Fouls Given.