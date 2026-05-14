«Перестань сравнивать себя с Джорданом». Дрейк раскритиковал Леброна в слитой песне

39-летний канадский рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм) в опубликованном в социальных сетях отрывке из новой песни раскритиковал 41-летнего американского форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, выступающего за команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я даже не должен был удивляться, увидев тебя на этой арене, потому что ты всегда делал карьеру, переходя из одной команды в другую… Пожалуйста, перестань сравнивать себя с 23-м [Майклом Джорданом]: «Я настоящий *****, а он нет, это у меня в ДНК», — приводит слова из песни Дрейка аккаунт Kurrco в социальной сети Х.