Шей Гилджес-Александер оставил в социальных сетях послание после двух побед со счётом 4-0

27-летний канадский защитник, чемпион и самый ценный игрок (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2026 Шей Гилджес-Александер, представляющий команду «Оклахома-Сити Тандер», после прохода в финал конференции оставил послание в социальных сетях.

«Я не думаю о том, как я мог съесть больше, я думаю о том, как я могу выиграть ещё восемь», — написал Гилджес-Александер в социальных сетях.

В первом раунде плей-офф нынешнего сезона «Оклахома» уверенно обыграла «Финикс Санз», закончив серию 4-0. В полуфинале Западной конференции с таким же счётом был обыгран «Лос-Анджелес Лейкерс». В финале конференции «Оклахома» встретится с победителем пары «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз» (3-2).