ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Лидер «Зенита» Трент Фрейзер провёл 200-й матч за команду

Лидер «Зенита» Трент Фрейзер провёл 200-й матч за команду
27-летний американский профессиональный баскетболист Трент Фрейзер, играющий на позиции разыгрывающего защитника за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», провёл 200-й матч в составе клуба из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
69 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 24, Ли - 13, Пьерр - 11, Бингэм - 7, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, М. Кулагин - 2, Швед - 2, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Джузэнг - 20, Роберсон - 11, Мартюк - 11, Шаманич - 10, Мун - 7, Емченко - 7, Фрейзер - 5, Жбанов - 4, Воронцевич - 3, Карасёв, Узинский, Земский

Юбилейным для американца в составе «Зенита» стал второй матч 1/2 финала сезона-2025/2026 с УНИКСом, в котором санкт-петербургский коллектив одержал победу 78:69 и сравнял счёт в серии — 1-1.

Фрейзер набрал в матче за 27.08 на паркете пять очков, один подбор, семь передач и сделал две потери.

Трент стал игроком «Зенита» в феврале 2023 года. В составе команды он стал серебряным призёром Кубка России и был признан самым ценным игроком (MVP) «Финала четырёх» турнира.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
