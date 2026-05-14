Французский центровой ЦСКА Жан-Шарль преодолел планку в 2000 очков в Единой лиге

32-летний французский баскетболист Ливио Жан-Шарль, играющий на позиции центрового за команду ЦСКА, преодолел планку в 2000 очков в Единой лиге ВТБ.

Эту планку Жан-Шарль преодолел в первом матче полуфинального противостояния с «Локомотивом-Кубань», где армейцы проиграли в овертайме со счётом 88:97. За 23.37 на площадке Ливио набрал 15 очков, сделал шесть подборов, отдал одну передачу и совершил один перехват.

Жан-Шарль начал играть в профессиональный баскетбол за клуб АСВЕЛ. На драфте НБА — 2013 был выбран клубом «Сан-Антонио Спёрс» под 28-м номером в первом раунде драфта. Позже выступал за фарм-клуб «Остин Спёрс».

С 2022 года выступает в России, подписав контракт с ЦСКА. За московский клуб он дважды становился чемпионом Единой лиги, выигрывал дважды Суперкубок России, а в 2026-м — WINLINE Basket Cup. Также Ливио является двукратным чемпионом Франции (2016, 2019), чемпионом Греции (2022) и обладателем Кубка Франции (2019).