Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Французский центровой ЦСКА Жан-Шарль преодолел планку в 2000 очков в Единой лиге

Французский центровой ЦСКА Жан-Шарль преодолел планку в 2000 очков в Единой лиге
Комментарии

32-летний французский баскетболист Ливио Жан-Шарль, играющий на позиции центрового за команду ЦСКА, преодолел планку в 2000 очков в Единой лиге ВТБ.

Эту планку Жан-Шарль преодолел в первом матче полуфинального противостояния с «Локомотивом-Кубань», где армейцы проиграли в овертайме со счётом 88:97. За 23.37 на площадке Ливио набрал 15 очков, сделал шесть подборов, отдал одну передачу и совершил один перехват.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 97
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 15, Кливленд - 14, Руженцев - 13, Курбанов - 12, Тримбл - 11, Митрович - 8, Ухов - 7, Уэйр - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 20, Ищенко - 19, Миллер - 17, Мартин - 13, Хантер - 13, Мур - 11, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Коновалов, Самойленко

Жан-Шарль начал играть в профессиональный баскетбол за клуб АСВЕЛ. На драфте НБА — 2013 был выбран клубом «Сан-Антонио Спёрс» под 28-м номером в первом раунде драфта. Позже выступал за фарм-клуб «Остин Спёрс».

С 2022 года выступает в России, подписав контракт с ЦСКА. За московский клуб он дважды становился чемпионом Единой лиги, выигрывал дважды Суперкубок России, а в 2026-м — WINLINE Basket Cup. Также Ливио является двукратным чемпионом Франции (2016, 2019), чемпионом Греции (2022) и обладателем Кубка Франции (2019).

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Этого мало кто ждал. Почему ЦСКА провалил старт полуфинала Единой лиги?
Этого мало кто ждал. Почему ЦСКА провалил старт полуфинала Единой лиги?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android