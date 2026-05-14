Владелец «Панатинаикоса» отреагировал на вылет клуба из плей-офф Евролиги

Владелец команды Евролиги «Панатинаикос» Димитрис Яннакопулос отреагировал на вылет греческого клуба из 1/4 финала Евролиги сезона-2025/2026 после поражения в матче с «Валенсией» (64:81) в пятой игре серии.

«Позвольте мне кое-что сказать вам: горечь проходит через горечь. Мы пережили много таких горьких моментов и знаем, как возвращаться», — приводит слова Яннакопулоса издание SDNA.

«Панатинаикос» проиграл «Валенсии» после того, как одержал две победы в двух стартовых матчах серии на площадке испанского клуба. После того как противостояние переехало в Афины, «Панатинаикос» не смог одержать победу и трижды проиграл.

В «Финале четырёх» «Валенсия» сыграет с «Реалом» Мадрид, а «Фенербахче» с «Олимпиакосом».