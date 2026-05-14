ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Капитан «Зенита» Фрейзер отреагировал на 200 игр за команду

Американский защитник и капитан команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Трент Фрейзер прокомментировал достижение планки в 200 игр за клуб.

— Для меня большая честь выходить на площадку каждый вечер в джерси «Зенита» и стараться отдавать все силы, чтобы достойно представлять клуб. Это особенное чувство. С первого дня, как я приехал сюда, мне здесь понравилось. Клуб, люди — все приняли меня с распростёртыми объятиями. Меня очень сильно поддерживают. Я счастлив. Особенно приятно одержать сегодня победу на выезде. Думаю, 200 матчей подряд за одну команду, за такой потрясающий клуб — это очень важно. Для меня это честь, и поэтому этот момент действительно особенный.

— Три года назад, придя в «Зенит», могли ли вы представить, что проведёте 200 игр за клуб и станете капитаном?
— Честно говоря, нет. Если бы в первый день мне сказали, что однажды я окажусь здесь — проведу 200 матчей и стану капитаном, — я бы в это не поверил. Но, как уже сказал, это особая честь, и я очень благодарен болельщикам и клубу за предоставленную возможность, — приводит слова Фрейзера пресс-служба команды.

