Джеймс Харден повторил достижение Коби Брайанта, Леброна Джеймса и Майкла Джордана

36-летний американский звёздный защитник Джеймс Харден, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», по итогам повторил уникальное достижение в пятом матче 1/4 финала плей-офф с «Детройт Пистонс» (117:113 ОТ; счёт в серии 3-2), покорявшееся только легендарным Коби Брайанту, Майклу Джордану и Леброну Джеймсу («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Джеймс стал четвёртым игроком в истории лиги, который в матчах плей-офф смог набрать 4000+ очков, 1000+ подборов и 1000+ передач.

Харден выступает в НБА с 2009 года. В плей-офф он выступал за все команды, где играл — «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Бруклин Нетс», «Филадельфия Сиксерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс».