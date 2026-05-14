ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
«Не было первоочередной задачи». Ищенко — о слабой результативности Уэйра и Тримбла

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко прокомментировал слабую результативность лидеров ЦСКА Каспера Уэйра (3 очка, 0/5 со средней, 1/4 трёхочковых) и Мело Тримбла (11 очков, 0/7 со средней, 1/8 трёхочковых, 8/8 штрафных) в первом матче 1/2 финала (97:88 ОТ; счёт в серии 1-0).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 97
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 15, Кливленд - 14, Руженцев - 13, Курбанов - 12, Тримбл - 11, Митрович - 8, Ухов - 7, Уэйр - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 20, Ищенко - 19, Миллер - 17, Мартин - 13, Хантер - 13, Мур - 11, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Коновалов, Самойленко

— Каспер Уэйр только в концовке сумел набрать свои первые очки, Мело Тримбл тоже сыграл далеко не лучший матч. Вы специально разбирали именно этих игроков соперника?
— Ну, понятное дело, мы их разбирали, они лидеры своей команды, но ЦСКА в первую очередь силён командной игрой. Так что у нас не было первоочередной задачи помешать забить именно Уэйру и Тримблу. Мы просто должны были хорошо защищаться командно и следовать плану на игру от тренера, — приводит слова Ищенко пресс-служба команды.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
