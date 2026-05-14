Тренер «Кливленда» объяснил, за счёт чего его команда перевернула пятый матч с «Детройтом»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон прокомментировал концовку четвёртой четверти пятого матча 1/4 финала с «Детройт Пистонс» (117:113 ОТ; счёт в серии 3-2), где его подопечные сделали рывок, что позволило перевести игру в овертайм, уступая в счёте 94:103.

«Рывок 9:0 в четвёртой четверти? Этот отрезок многое говорит о нашем прогрессе. О нашем прогрессе в ментальной устойчивости. Эти ребята никогда не унывают», — приводит слова Аткинсона издание ESPN.

Самым результативным игроком встречи в составе гостей стал разыгрывающий «Кавальерс» Джеймс Харден, в его активе 30 очков. Дабл-дабл в активе центрового Джарретта Аллена — 16 очков и 10 подборов.