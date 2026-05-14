ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Тренер «Кливленда» объяснил, за счёт чего его команда перевернула пятый матч с «Детройтом»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон прокомментировал концовку четвёртой четверти пятого матча 1/4 финала с «Детройт Пистонс» (117:113 ОТ; счёт в серии 3-2), где его подопечные сделали рывок, что позволило перевести игру в овертайм, уступая в счёте 94:103.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 117
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 39, Дженкинс - 19, Харрис - 13, Рид - 10, Дюрен - 9, Стюарт - 8, Леверт - 7, Томпсон - 6, Сассер - 2, Джонс, Холланд, Мур, Ланир, Хаертер, Грин, Смит, Робинсон
Кливленд Кавальерс: Харден - 30, Митчелл - 21, Страс - 20, Мобли - 19, Аллен - 16, Меррилл - 6, Шрёдер - 5, Брайант, Портер, Эллис, Тайсон, Нэнс, Проктор, Уэйд, Томлин

«Рывок 9:0 в четвёртой четверти? Этот отрезок многое говорит о нашем прогрессе. О нашем прогрессе в ментальной устойчивости. Эти ребята никогда не унывают», — приводит слова Аткинсона издание ESPN.

Самым результативным игроком встречи в составе гостей стал разыгрывающий «Кавальерс» Джеймс Харден, в его активе 30 очков. Дабл-дабл в активе центрового Джарретта Аллена — 16 очков и 10 подборов.

