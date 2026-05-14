Тренер «Локо» Томович рассказал, как команда планирует во второй раз одолеть ЦСКА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался в преддверии второго матча полуфинальной серии с ЦСКА, который начнётся сегодня в 19:30 мск.

«Прежде всего нужно понимать, что победа в первом матче абсолютно ничего не гарантирует нам во втором. Нас ждёт новая, совсем другая игра, которая начнётся со счёта 0:0. Следует быть готовыми к тому, что соперник выйдет очень мотивированным, с огромным желанием реванша. Поэтому нам надо оставаться максимально вовлечёнными каждую секунду на площадке. И продолжать верить в то, что нам по силам выиграть – эту игру и всю полуфинальную серию. Победы в таких матчах добываются шаг за шагом, владение за владением», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.