«Для меня всё в «Кливленде» в новинку». Харден — о третьей победе над «Детройт Пистонс»

Защитник команды НБА «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден прокомментировал победу в матче с «Детройт Пистонс» (117:113 ОТ, счёт в серии – 3-2).

«20 очков Страса? Я не знаю, есть ли одно конкретное слово, описывающее его влияние. В один вечер он может набрать пять очков, но я думаю, что то, что он делает, не обязательно отражается в статистике в полной мере… Он находит другой уровень, чтобы выходить и соревноваться на высоком уровне, а затем разворачиваться в нападении и реализовать броски. Так что он парень, которого можно включить в игру где угодно, и он будет эффективен. И сегодня он показал себя в полной мере.

Всё в этом клубе для меня ново. Я здесь только 2,5 месяца. Так что то, через что мы проходим, — всё в новинку. Учиться быть вторым номером, питаться от Донована [Митчелла] и играть через него, знать, когда быть агрессивным, когда он в ударе. В прошлой игре во второй половине он сделал то, чего мы не видели очень и очень давно. И он способен делать это в каждой игре.

Так что нужно понимать, когда быть агрессивным, когда быть плеймейкером и всё такое. А затем в нападении находить то, что работает для нас. Для меня — чтобы быть успешным, создавать броски для парней и открытые моменты. Я думаю, мы движемся в правильном направлении. И в этом процессе будут моменты, когда мы станем выглядеть не так здорово, но я думаю, что в целом у всех нас правильный настрой — помогать друг другу становиться лучше», — приводит слова Хардена ESPN.