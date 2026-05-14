ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Жбанов из «Зенита» рассказал о различиях между 1-й и 2-й играх с УНИКСом в 1/2 финала

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Георгий Жбанов прокомментировал победу во втором матче полуфинальной серии с УНИКСом (78:69, счёт в серии – 1-1).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
69 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 24, Ли - 13, Пьерр - 11, Бингэм - 7, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, М. Кулагин - 2, Швед - 2, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Джузэнг - 20, Роберсон - 11, Мартюк - 11, Шаманич - 10, Мун - 7, Емченко - 7, Фрейзер - 5, Жбанов - 4, Воронцевич - 3, Карасёв, Узинский, Земский

— Первая игра плей‑офф всегда проходит на энергии, на эмоциях. Все этого ждали — когда два топ‑клуба будут сражаться на протяжении всей серии. Отдали всех себя в первой игре, и, как и ожидалось, вторая игра была немножко вязкой, на усталость. И кто это перетерпит, заберёт победу. Во второй игре это мы. Я считаю, мы с этим хорошо справились, перестроились.

— Какие сейчас настрой и ожидания от матчей в Петербурге?
— Я жду полные трибуны, жду потрясающую атмосферу, как мы умеем делать в Санкт‑Петербурге. Конечно, ожидаю две победы. Без этого никуда. Да и что ещё? Сейчас тренер скажет, что будет дальше (улыбается). Пока просто едем домой, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
