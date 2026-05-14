Жбанов из «Зенита» рассказал о различиях между 1-й и 2-й играх с УНИКСом в 1/2 финала

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Георгий Жбанов прокомментировал победу во втором матче полуфинальной серии с УНИКСом (78:69, счёт в серии – 1-1).

— Первая игра плей‑офф всегда проходит на энергии, на эмоциях. Все этого ждали — когда два топ‑клуба будут сражаться на протяжении всей серии. Отдали всех себя в первой игре, и, как и ожидалось, вторая игра была немножко вязкой, на усталость. И кто это перетерпит, заберёт победу. Во второй игре это мы. Я считаю, мы с этим хорошо справились, перестроились.

— Какие сейчас настрой и ожидания от матчей в Петербурге?

— Я жду полные трибуны, жду потрясающую атмосферу, как мы умеем делать в Санкт‑Петербурге. Конечно, ожидаю две победы. Без этого никуда. Да и что ещё? Сейчас тренер скажет, что будет дальше (улыбается). Пока просто едем домой, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».