Джеймс Харден — автор уникального достижения, которого не было в истории плей-офф НБА

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 30 и более очков в матчах плей-офф в составе шести разных команд.

В пятой встрече 1/4 финала плей-офф НБА с «Детройт Пистонс» Харден набрал ровно 30 очков. Также на его счету восемь подборов, три блок-шота, шесть результативных передач, один перехват и шесть потерь. Этот матч вывел «Кавальерс» вперед в серии. Счёт в противостоянии: 2-3.

Ранее американец сыграл с 30+ очками в плей-офф за следующие команды:

1 — «Кливленд Кавальерс»;

2 — «Лос-Анджелес Клипперс»;

3 — «Филадельфия Сиксерс»;

2 — «Бруклин Нетс»;

41 — «Хьюстон Рокетс»;

1 — «Оклахома-Сити Тандер».