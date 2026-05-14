ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Харден — автор уникального достижения, которого не было в истории плей-офф НБА

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 30 и более очков в матчах плей-офф в составе шести разных команд.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 117
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 39, Дженкинс - 19, Харрис - 13, Рид - 10, Дюрен - 9, Стюарт - 8, Леверт - 7, Томпсон - 6, Сассер - 2, Джонс, Холланд, Мур, Ланир, Хаертер, Грин, Смит, Робинсон
Кливленд Кавальерс: Харден - 30, Митчелл - 21, Страс - 20, Мобли - 19, Аллен - 16, Меррилл - 6, Шрёдер - 5, Брайант, Портер, Эллис, Тайсон, Нэнс, Проктор, Уэйд, Томлин

В пятой встрече 1/4 финала плей-офф НБА с «Детройт Пистонс» Харден набрал ровно 30 очков. Также на его счету восемь подборов, три блок-шота, шесть результативных передач, один перехват и шесть потерь. Этот матч вывел «Кавальерс» вперед в серии. Счёт в противостоянии: 2-3.

Ранее американец сыграл с 30+ очками в плей-офф за следующие команды:

1 — «Кливленд Кавальерс»;
2 — «Лос-Анджелес Клипперс»;
3 — «Филадельфия Сиксерс»;
2 — «Бруклин Нетс»;
41 — «Хьюстон Рокетс»;
1 — «Оклахома-Сити Тандер».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
