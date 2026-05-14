Касл — об эпизоде с Вембаньямой: «Сан-Антонио» не откажется от жёсткой игры

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл высказался о стиле игры команды после эпизода с участием Виктора Вембаньямы в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Если не играть физически против «Тимбервулвз», то у них слишком много парней, которые умеют создавать себе моменты один в один и набирать очки. Чтобы хорошо защищаться и мешать их броскам, нужно играть жёстко. Нужно просто действовать с умом и смотреть, как арбитры позволяют играть», — приводит слова Касла аккаунт Clutch Points в социальной сети X.

Виктор Вембаньяма был удалён в четвёртой встрече полуфинальной серии плей-офф Западной конференции после эпизода с ударом локтем, однако избежал дисквалификации. После пяти матчей «Сан-Антонио» ведёт в серии с «Миннесотой» со счётом 3-2.