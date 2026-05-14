ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Касл — об эпизоде с Вембаньямой: «Сан-Антонио» не откажется от жёсткой игры

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл высказался о стиле игры команды после эпизода с участием Виктора Вембаньямы в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рид - 15, Макдэниелс - 14, Рэндл - 12, Гобер - 11, Досунму - 10, Шеннон - 8, Конли - 8, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 24, Фокс - 24, Касл - 20, Васселл - 14, Шампани - 8, Корнет - 7, Вембаньяма - 4, Джонсон - 4, Брайант - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

«Если не играть физически против «Тимбервулвз», то у них слишком много парней, которые умеют создавать себе моменты один в один и набирать очки. Чтобы хорошо защищаться и мешать их броскам, нужно играть жёстко. Нужно просто действовать с умом и смотреть, как арбитры позволяют играть», — приводит слова Касла аккаунт Clutch Points в социальной сети X.

Виктор Вембаньяма был удалён в четвёртой встрече полуфинальной серии плей-офф Западной конференции после эпизода с ударом локтем, однако избежал дисквалификации. После пяти матчей «Сан-Антонио» ведёт в серии с «Миннесотой» со счётом 3-2.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
