Стефен Карри планирует провести в НБА как минимум 20 сезонов — источник

Четырёхкратный чемпион НБА, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не планирует в ближайшее время завершать карьеру. Об этом сообщает Clutch Points со ссылкой на источники.

По информации источника, Карри в последние годы неоднократно давал понять, что хотел бы провести в НБА как минимум 20 сезонов. Сезон-2025/2026 стал для американского баскетболиста 17-м в лиге, таким образом, игрок планирует играть минимум до сезона-2028/2029.

Карри дебютировал в НБА в сезоне-2009/2010 после того, как был выбран «Голден Стэйт» под седьмым номером на драфте 2009 года. В составе калифорнийского клуба он четырежды становился чемпионом НБА — в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах. Также в 2024 году Карри стал олимпийским чемпионом в составе сборной США на Играх в Париже.