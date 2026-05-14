Экс-игрок НБА: Вембаньяма — лучший игрок НБА, и мне понравился его удар локтем

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Патрик Беверли высказался о лидере «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме, назвав француза лучшим баскетболистом лиги и поддержав его действия в спорном эпизоде четвёртого матча серии плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Вемби — лучший игрок НБА. Без всяких сомнений. Я никогда в жизни не видел такого таланта. Он настоящий инопланетянин. И мне понравился этот удар локтем. Мне ещё и понравилось, что НБА не стала его дисквалифицировать. Не надо делать игру мягкой», — приводит слова Беверли аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

В четвёртой встрече полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Вембаньяма был удалён после эпизода с ударом локтем по игроку «Миннесоты», однако НБА не стала применять к французу дополнительную дисквалификацию.