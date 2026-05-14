Стивен Эй Смит заявил, что в «Лейкерс» недолюбливают Леброна и его окружение

Известный американский аналитик Стивен Эй Смит высказался о положении форварда Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс», заявив, что внутри клуба негативно относятся не только к самому форварду, но и к его ближайшему окружению.

«Принимали ли «Лейкерс» Леброна как должное? Конечно. Но давайте назовём вещи своими именами. Он им не особо нравится. Вот в чём суть. Они никогда этого не признают. Ты же знаешь, что Klutch, Рич Пол и Леброн их оттолкнули. Он один из величайших манипуляторов информационной повесткой, которых мы когда-либо видели. На планете очень мало людей, которые настолько же умело и последовательно умеют контролировать нарратив, как он», — приводит слова Смита аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

Леброн выступает за «Лейкерс» с 2018 года, Klutch Sports Group — агентство, основанное Ричем Полом, которое представляет интересы форварда, а также ряда других игроков НБА.