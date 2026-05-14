Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Браун — о влиянии Брайанта: пытаюсь подхватить то, что он оставил после себя

Браун — о влиянии Брайанта: пытаюсь подхватить то, что он оставил после себя
Комментарии

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал о влиянии легендарного Коби Брайанта на свою карьеру и подход к жизни за пределами баскетбола.

«Коби вдохновил меня не только играть в баскетбол. Меня вдохновляло то, как он мыслил и каким был за пределами площадки. Он изучал возможности создать собственный бренд, строил что-то своё. Я смотрю на это так: я просто пытаюсь подхватить то, что он оставил после себя», — приводит слова Смита аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году, проведя всю карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграв пять чемпионских титулов НБА. Легендарный баскетболист погиб в январе 2020 года в результате крушения вертолёта в Калифорнии.

Может быть интересно:
Всё серьёзнее, чем кажется. Кто виноват в провале «Бостона»?
Всё серьёзнее, чем кажется. Кто виноват в провале «Бостона»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android