Браун — о влиянии Брайанта: пытаюсь подхватить то, что он оставил после себя

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал о влиянии легендарного Коби Брайанта на свою карьеру и подход к жизни за пределами баскетбола.

«Коби вдохновил меня не только играть в баскетбол. Меня вдохновляло то, как он мыслил и каким был за пределами площадки. Он изучал возможности создать собственный бренд, строил что-то своё. Я смотрю на это так: я просто пытаюсь подхватить то, что он оставил после себя», — приводит слова Смита аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году, проведя всю карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграв пять чемпионских титулов НБА. Легендарный баскетболист погиб в январе 2020 года в результате крушения вертолёта в Калифорнии.