ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Экс-игрок ЦСКА Теодорос Папалукас появился на матче 1/2 финала Единой лиги верхом на коне

Комментарии

Легендарный игрок московского ЦСКА Теодорос Папалукас эффектно появился перед вторым матчем полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», выехав на площадку верхом на коне.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3-я четверть
40 : 39
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Хантер, Шеянов, Коновалов, Хаджибегович, Самойленко

Права на видео принадлежат ЦСКА. Посмотреть его можно в их телеграм-канале.

Греческий баскетболист выступал за армейский клуб с 2002 по 2008 год, а также провёл там сезон-2012/2013.

За время карьеры в составе ЦСКА Папалукас дважды становился чемпионом Евролиги, семь раз выигрывал чемпионат России и трижды завоёвывал Кубок России. В составе сборной Греции бывший разыгрывающий защитник стал чемпионом Европы в 2005 году.

На момент публикации новости команды ушли на большой перерыв. ЦСКА ведёт в счёте — 40:39.

