Экс-игрок ЦСКА Теодорос Папалукас появился на матче 1/2 финала Единой лиги верхом на коне

Легендарный игрок московского ЦСКА Теодорос Папалукас эффектно появился перед вторым матчем полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», выехав на площадку верхом на коне.

Греческий баскетболист выступал за армейский клуб с 2002 по 2008 год, а также провёл там сезон-2012/2013.

За время карьеры в составе ЦСКА Папалукас дважды становился чемпионом Евролиги, семь раз выигрывал чемпионат России и трижды завоёвывал Кубок России. В составе сборной Греции бывший разыгрывающий защитник стал чемпионом Европы в 2005 году.

На момент публикации новости команды ушли на большой перерыв. ЦСКА ведёт в счёте — 40:39.