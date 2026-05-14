Главная Баскетбол Новости

Аренас — о потенциальном выборе между Ривзом и Яннисом: с ракетной установкой всё проще

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас прокомментировал информацию об разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче. Игрок ранее дал понять, что предпочёл бы сохранить одноклубника Остина Ривза даже при гипотетической возможности обмена на двукратного MVP Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

«Я бы публично сказал то же самое. Ты что, идиот? Что я, по-вашему, должен сказать? Типа: «Нет, я хочу Янниса, чтобы мы выиграли чемпионат»? Нет, публично ты всегда будешь высказываться в поддержку партнёра по команде, с которым прошёл через битвы.

Но если говорить честно: я хочу и дальше идти на войну с пистолетом? Ну, может, с маленьким Uzi? Или всё-таки хочу ту ракетную установку, которая стоит вон там? Дайте мне ракетную установку. Похоже, с ней всё иногда становится немного проще», — приводит слова Аренаса аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

