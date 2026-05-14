Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Локомотив-Кубань», результат матча 14 мая 2026, счет 84:71, плей-офф Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги и сравнял счёт в серии
Комментарии

В четверг, 14 мая, в Москве состоялся второй матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева паркета со счётом 84:71 (23:27, 17:12, 21:16, 23:16) смогли обыграть краснодарскую команду.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Хантер, Шеянов, Коновалов, Хаджибегович, Самойленко

В составе московской команды лучшим игроком оказался французский центровой Ливио Жан-Шарль — 23 очка, четыре подбора, три передачи, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+28».

В составе «Локомотива-Кубань» отличились два игрока: защитник Патрик Миллер, записавший на свой счёт пять очков, 10 передач, три подбора, два перехвата с тремя потерями, и центровой Хантер Винс, заработавший 12 очков, шесть подборов, две передачи и по одному подбору и блок-шоту.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Этого мало кто ждал. Почему ЦСКА провалил старт полуфинала Единой лиги?
Этого мало кто ждал. Почему ЦСКА провалил старт полуфинала Единой лиги?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android