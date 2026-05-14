ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги и сравнял счёт в серии

В четверг, 14 мая, в Москве состоялся второй матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева паркета со счётом 84:71 (23:27, 17:12, 21:16, 23:16) смогли обыграть краснодарскую команду.

В составе московской команды лучшим игроком оказался французский центровой Ливио Жан-Шарль — 23 очка, четыре подбора, три передачи, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+28».

В составе «Локомотива-Кубань» отличились два игрока: защитник Патрик Миллер, записавший на свой счёт пять очков, 10 передач, три подбора, два перехвата с тремя потерями, и центровой Хантер Винс, заработавший 12 очков, шесть подборов, две передачи и по одному подбору и блок-шоту.