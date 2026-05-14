Президент АСВЕЛа Тони Паркер: хотим оставаться на самом высоком уровне

Президент французского баскетбольного клуба АСВЕЛ Тони Паркер прокомментировал решение клуба продолжить выступление в Евролиге, подчеркнув, что на данный момент именно этот турнир остаётся главным ориентиром для команды.

«Нет никаких сомнений, что НБА в Европе появится — вместе с Евролигой или без неё. Я всегда говорил, что мы сохраняем все варианты открытыми и хотим стать мостом между проектом НБА и Евролигой. На сегодняшний день Евролига остаётся сильнейшей лигой Европы, и мы хотим оставаться на самом высоком уровне.

Мы продолжаем строить проект. Продолжаем смотреть вперёд. Этот сезон был переходным. Если в следующем сезоне мы вернёмся в Евролигу, то не для того, чтобы бороться за нижние строчки таблицы», — приводит слова Паркера издание Eurphoops.