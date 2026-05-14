Главная Баскетбол Новости

Источник: американская студенческая команда контактировала с Глебом Фирсовым

Источник: американская студенческая команда контактировала с Глебом Фирсовым
Американская студенческая команда «Кентукки Уайлдкэтс», представляющая Кентуккийский университет в первом дивизионе NCAA, вышла на контакт с игроком «Бетсити Пармы» Глебом Фирсовым. Об этом сообщает член онлайн-сообщества университета A Sea of Blue Тристан Фарис.

Как отмечает источник, Фирсов при росте 208 см эффективно действует под кольцом и хорошо чувствует момент для защиты кольца. Интерес к игроку проявляют ещё и «Алабама Кримсон Тайд» и «Арканзас Рейзорбэкс», которые также выступают в первом дивизионе NCAA.

Ранее в нынешнем сезоне Фирсов установил рекорд Единой лиги ВТБ по коэффициенту полезности в матче с «Локомотивом», набрав 46 очков. Также на счету у игрока 33 очка, 12 подборов, один передача, один перехват и три блок-шота.

