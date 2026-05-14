Результаты матчей плей-офф Единой лиги 14 мая

В четверг, 14 мая, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 84:71 (1-1).

Таким образом, серия переезжает в Краснодар с одинаковым счётом. Следующие два матча состоятся на площадке «Баскет Холл». Ближайшая встреча пройдёт 18 мая в 20:00 мск.

Отметим, что во второй полуфинальной между УНИКСом и «Зенитом» сложилась аналогичная ситуация, счёт в серии также равный — 1-1.