Томович — о поражении в матче 1/2 финала ЕЛ: горжусь тем, как мы сегодня боролись

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался после поражения во втором матче полуфинальной серии. ЦСКА обыграл команду (84:71) и сравнял счёт в противостоянии.

«Поздравляю ЦСКА с победой и с годовщиной, которую они сегодня отмечали. Горжусь тем, как мы сегодня боролись, но ошибок можно было допускать меньше, особенно в первой половине, когда мы позволили сопернику набрать много лёгких очков. Это позволило обрести уверенность Мело Тримблу и Касперу Уэйру, которые сегодня показали свой высокий уровень.

Было приятно играть при большом количестве зрителей. Как человек, выросший в Белграде, я всегда говорю команде, что от подобной атмосферы надо получать удовольствие и черпать от трибун мотивацию, даже когда болеют против тебя. Надеюсь увидеть полный зал на матчах в Краснодаре. А нам сейчас надо правильно восстановиться, проанализировать сегодняшнюю игру и постараться воспользоваться преимуществом домашней площадки», — приводит слова Томовича пресс-служба клуба.