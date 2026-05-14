Томович — о поражении в матче 1/2 финала ЕЛ: горжусь тем, как мы сегодня боролись
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался после поражения во втором матче полуфинальной серии. ЦСКА обыграл команду (84:71) и сравнял счёт в противостоянии.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 23, Тримбл - 22, Уэйр - 13, Кливленд - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Астапкович - 5, Митрович - 3, Карпенко, Чадов, Антонов, Курбанов
Локомотив-Кубань: Мур - 12, Хантер - 12, Темиров - 11, Квитковских - 10, Хаджибегович - 9, Мартин - 6, Миллер - 5, Ищенко - 4, Коновалов - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

«Поздравляю ЦСКА с победой и с годовщиной, которую они сегодня отмечали. Горжусь тем, как мы сегодня боролись, но ошибок можно было допускать меньше, особенно в первой половине, когда мы позволили сопернику набрать много лёгких очков. Это позволило обрести уверенность Мело Тримблу и Касперу Уэйру, которые сегодня показали свой высокий уровень.

Было приятно играть при большом количестве зрителей. Как человек, выросший в Белграде, я всегда говорю команде, что от подобной атмосферы надо получать удовольствие и черпать от трибун мотивацию, даже когда болеют против тебя. Надеюсь увидеть полный зал на матчах в Краснодаре. А нам сейчас надо правильно восстановиться, проанализировать сегодняшнюю игру и постараться воспользоваться преимуществом домашней площадки», — приводит слова Томовича пресс-служба клуба.

