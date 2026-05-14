Главная Баскетбол Новости

Источник: в «Кливленде» распространяется сразу несколько вирусных заболеваний

Баскетбольная команда «Кливленд Кавальерс» столкнулась с распространением сразу нескольких заболеваний внутри команды по ходу серии плей-офф НБА с «Детройт Пистонс», сообщает The Athletic.

По информации источника, главный тренер команды Кенни Аткинсон сообщил, что сам подхватил лёгкую вирусную инфекцию верхних дыхательных путей. Кроме того, защитник «Кливленда» Сэм Меррилл тяжело заболел в выходной день между четвёртым и пятым матчами серии. Как отмечается, внутри команды также распространяется желудочный вирус, не связанный с заболеванием Аткинсона.

На данный момент «Кливленд» ведёт в серии первого раунда плей-офф НБА с «Детройтом» со счётом 3-2. Следующая встреча противостояния состоится 16 мая в 2:00 мск.

