Квитковских — после поражения от ЦСКА: надо продолжать верить, гнуть свою линию

Легкий форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских высказался после второй встречи полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, в которой краснодарцы потерпели поражение со счётом 71:84.

«Как и ожидали, игра оказалась ещё тяжелее, чем первая. Мы предполагали, что ЦСКА отреагирует на поражение в первом матче, и, считаю, начало у нас было сегодня всё равно хорошее – мы играли быстро, агрессивно. Но потом начали допускать ошибки, перебрали с фолами, дали им набрать какие-то лёгкие очки, почувствовать игру, ритм и перехватить инициативу.

Сейчас нам нужно отдохнуть, освежить голову, разобрать ошибки и подходить к третьей игре с новыми силами, чтобы агрессивно поднимать ритм игры и заставлять соперника играть в наш баскетбол.

Дальше нам надо продолжать верить, не останавливаться, гнуть свою линию. И, конечно же, защищаться, помогать друг другу в каждом эпизоде, поддерживать. Я думаю, это основной момент», — сказал Квитковских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.