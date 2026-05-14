Пистиолис: ЦСКА продемонстрировал классную реакцию после предыдущего поражения

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу команды во втором матче полуфинальной серии (84:71), которая позволила армейцам сравнять счёт в противостоянии.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 23, Тримбл - 22, Уэйр - 13, Кливленд - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Астапкович - 5, Митрович - 3, Карпенко, Чадов, Антонов, Курбанов
Локомотив-Кубань: Мур - 12, Хантер - 12, Темиров - 11, Квитковских - 10, Хаджибегович - 9, Мартин - 6, Миллер - 5, Ищенко - 4, Коновалов - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

«Сначала хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня и создали классную атмосферу в этот очень важный для нашего клуба день. Надеюсь, мы что-то подобное увидим в следующих матчах, которые будем проводить в «Мегаспорте». Что касается игры, то наша команда продемонстрировала классную реакцию после предыдущего поражения. Соперники вышли сегодня на игру с дополнительной уверенностью, которую они получили в предыдущей встрече, и это было заметно, особенно в первой четверти.

Мы переедем сейчас на паркет в Краснодар тоже с классной атмосферой, которой мы по-настоящему наслаждаемся, когда там играем. Ожидаю, что продолжение серии будет таким же захватывающим», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба клуба.

