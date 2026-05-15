Керр решил не завершать карьеру после победы над «Клипперс» — ESPN

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр всерьёз рассматривал завершение тренерской карьеры перед встречей плей-ин НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», однако изменил мнение после победы своей команды. Об этом сообщает ESPN.

Как отмечает источник, за день до встречи Керр в частном порядке решил, что готов уйти с поста главного тренера. При этом специалист не стал делиться своим решением с командой, чтобы не допустить появления информации в СМИ до окончательного выбора.

Переломным моментом стала победа «Уорриорз» над «Клипперс» со счётом 126:121. По данным ESPN, позже Керр назвал этот матч одной из самых ярких побед за всё время своей тренерской карьеры. Именно после неё он отказался от идеи ухода.

После завершения сезона Керр обсуждал будущее с руководством клуба, и в итоге стороны договорились о новом двухлетнем контракте.