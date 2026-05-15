Пелинка — о контракте с Леброном: «Лейкерс» хотят с уважением отнестись к его решению

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высказался о будущем форварда Леброна Джеймса, подчеркнув, что клуб готов дать форварду столько времени, сколько потребуется для принятия решения о продолжении карьеры.

«Думаю, в случае с Леброном мы, вероятно, не видели игрока, который настолько уважал бы саму игру, как уважает её он. Он отдал так много своим партнёрам по команде и этой организации. И больше всего мы хотим ответить ему тем же уважением.

Первое, что здесь важно, — дать ему столько времени, сколько нужно, чтобы понять свои следующие шаги. Хочет ли он провести ещё один сезон в НБА? Как он сам сказал вам прошлой ночью, сейчас это время для семьи.

Думаю, сейчас время для его ближайшего круга. И мы просто хотим отнестись к этому с уважением. Конечно, любая команда, включая нашу, хотела бы видеть Леброна Джеймса в своём составе. Уже само по себе это — привилегия, если учитывать всё, что он даёт команде», — приводит слова Пелинки Lakers Nation.