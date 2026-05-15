Фрейзер — о победе над УНИКСом: всю игру мы бились и оставались единым целым

Капитан «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал победу команды над УНИКСом во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
69 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 24, Ли - 13, Пьерр - 11, Бингэм - 7, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, М. Кулагин - 2, Швед - 2, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Джузэнг - 20, Роберсон - 11, Мартюк - 11, Шаманич - 10, Мун - 7, Емченко - 7, Фрейзер - 5, Жбанов - 4, Воронцевич - 3, Карасёв, Узинский, Земский

«Думаю, мы хорошо справились с тем, чтобы уравнять уровень физической борьбы. Мы были готовы к этому с самого стартового спорного. Мы знаем, что каждый раз, когда приезжаем сюда, нас ждёт настоящая битва — жёсткая, физически тяжёлая игра. Поэтому считаю, что команда вышла на матч психологически готовой к такому контакту на все 40 минут.

Как я уже говорил, мы хорошо следовали игровому плану и делали то, что должны были. Промазали много бросков, допустили немало ошибок, но одно можно сказать точно — всю игру мы бились, играли с полной отдачей и оставались единым целым.

УНИКС — очень сильная команда, у них отличные игроки. Поэтому нам нужно сохранять концентрацию и постараться повторить то, что мы сделали уже в Санкт-Петербурге», — приводит слова Фрейзера пресс-служба клуба.

