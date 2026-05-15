Фрейзер — о победе над УНИКСом: всю игру мы бились и оставались единым целым

Капитан «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал победу команды над УНИКСом во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Думаю, мы хорошо справились с тем, чтобы уравнять уровень физической борьбы. Мы были готовы к этому с самого стартового спорного. Мы знаем, что каждый раз, когда приезжаем сюда, нас ждёт настоящая битва — жёсткая, физически тяжёлая игра. Поэтому считаю, что команда вышла на матч психологически готовой к такому контакту на все 40 минут.

Как я уже говорил, мы хорошо следовали игровому плану и делали то, что должны были. Промазали много бросков, допустили немало ошибок, но одно можно сказать точно — всю игру мы бились, играли с полной отдачей и оставались единым целым.

УНИКС — очень сильная команда, у них отличные игроки. Поэтому нам нужно сохранять концентрацию и постараться повторить то, что мы сделали уже в Санкт-Петербурге», — приводит слова Фрейзера пресс-служба клуба.